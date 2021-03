Curiosità, Mertens e l’amico di sempre Starace diventano… pedine del subbuteo! – FOTO

In un’epoca letteralmente dominata dai videogames, quanta nostalgia possiamo provare per i giochi da tavolo? I più giovani forse ignorano l’esistenza di “piccoli capolavori” della strategia come il Risiko.

Mertens e Starace protagonisti del Subbuteo

RESTA SEMPRE AGGIORNATO

E che dire del Subbuteo?, una sorta di “antesignano in analogico” dei più moderni FIFA o di PES. I ragazzi di Youkat si dedicano a questi giochi e l’iniziativa sembra davvero lodevole. In orbita Napoli è davvero originale che l’azienda abbia proposto i modellini per il subbuteo di Mertens e il suo amico di sempre: il mitico magazziniere Tommaso Starace. La foto in allegato è uno spasso.

SEGUICI SU TWITTER