Curiosità: nel 2013 puniva il Napoli, oggi è fuori rosa e (si vendica “scatenandosi” come l’influencer)

Com’è noto, in casa Arsena il tecnico Arteta ha escluso Mesut Ozil sia dalla lista della Premier che da quella delle competizioni europee. L’Arsenal, che è reduce da uno 0-3 contro l’Aston Villa, inizia a sentire la mancanza del fatasista tedesco. Dopo 4 sconfitte e altrettante vittorie, la posizione di Arteta non è più così salda in panchina. Mesut Ozil, 32enne, non sa più come gestire il suo tempo, così dopo lo “sgarbo” ricevuto, ha deciso di avviare un’altra attività, altrettanto redditizzia: quella dell’influencer.

Da quando Arteta lo ha messo fuori, il centrocampista tedesco se la spassa sui social, commentando le partite dei Gunners e scherzando persino con i profili ufficiali delle altre squadre. Così come riporta Sportbible, durante la pessima serata dell’Arsenal è nato un nuovo movimento social a favore del reintegro del giocatore (che ora è un fenomeno della rete): “Free Ozil”, liberate Ozil! A molte delle persone che hanno richiesto a mezzo social la sua liberazione, Ozil ha risposto con un cuoricino virtuale. Mentre il giocatore elargiva cuori ai tifosi, l’Arsenal crollava sotto i fendenti di Grealish e soci. Il Napoli si ricorda bene di lui. Nel 2013 fu proprio un gol di Ozil che consentì ai londinesi di battere, all’Emirates Stadium, il Napoli di Rafa Benitez. Era proprio quel girone maledetto, quello che tutti i tifosi ricordano: quando il Napoli uscì dalla massima competizione europea con 12 punti all’attivo.

