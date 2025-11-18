cutolo-(fipgc):-col-campionato-del-mondo-del-panettone-portiamo-a-gustus-tutta-l’italia

NAPOLI – “Per noi è la quinta partecipazione a Gustus e per il 2025 abbiamo portato nuovamente in fiera la finale del miglior panettone del mondo”. Così Matteo Cutolo, presidente della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, in chiusura dell’undicesima edizione di Gustus, il Salone professionale dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Il Campionato del Mondo del Panettone 2025, ha visto in gara 50 panettoni finalisti, tra versioni classiche, innovative e salate oltre ai pandori, rendendo la selezione estremamente qualificata e variegata.

Il titolo di Miglior Panettone Classico, realizzato secondo il disciplinare italiano (DM 22 luglio 2005), è andato a Vincenzo Guiderdone di Ardea, Roma. Il suo panettone ha mostrato una struttura impeccabile, con un’alveolatura regolare e sviluppata in verticale, frutto di una lievitazione ben condotta. I profumi di limone e vaniglia sono risultati delicati ma incisivi, donando un aroma armonioso. Nella categoria del Panettone Innovativo, il podio è stato conquistato da Francesco Ricci di Sezza Scalo, Latina, grazie a una creazione che ha colpito per originalità e equilibrio dei sapori. Il suo impasto, arricchito da mosto fermentato pastorizzato, miele di visciole e da una ganache al cioccolato fondente alla cannella, ha offerto ai giudici un autentico effetto “wow”, confermando Ricci come protagonista assoluto dell’edizione.Il premio per il Miglior Panettone Salato è stato assegnato ad Antonio Chiumiento, di Eboli, Salerno, che ha conquistato la giuria con un lievitato ricco e armonioso, realizzato con formaggio, cipolla caramellata, verdure e salumi.

IL TITOLO DI MIGLIOR PANDORO DEL MONDO VA A DANIELE MASCIA

Il titolo di Miglior Pandoro del Mondo, invece, è stato attribuito a Daniele Mascia, di Omegna, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. La giuria ne ha elogiato la forma estetica impeccabile, la straordinaria morbidezza, la scorza sottile e dorata e l’intenso profumo di burro, caratteristiche che testimoniano una cottura eseguita alla perfezione. “Con questo campionato – evidenzia Cutolo – riusciamo a portate a Gustus persone da tutta Italia e per noi è una grande soddisfazione: i concorrenti che vengono per partecipare alla gara trovano un bell’ambiente, si confrontano con le novità del settore. Quindi uniscono l’utile al dilettevole”.

