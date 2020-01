Cutrone: “Firenze è fantastica! Avevo tre grandi idoli. Batistuta ha fatto la storia”

Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! ​L’attaccante della ​Fiorentina, ​Patrick Cutrone, ha rilasciato un’intervista ai media ufficiali della squadra viola. Ecco le sue parole: Come ti stai trovando a Firenze? “Benissimo, Firenze mi piace tanto. Non c’era serenità prima del mio arrivo, ma siamo riusciti a vincere delle partite fondamentali. Il coro su di me (‘He loves the pizza, he loves the pasta‘, ndr) è stato… continua a leggere sul sito di riferimento