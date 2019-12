Cutrone può tornare in Serie A: la Fiorentina pensa al prestito dell’ex del Milan

​Uno dei principali motivi della crisi vissuta dalla ​Fiorentina nelle ultime settimane, con la parziale eccezione della buona prova contro l’Inter, è da ricercare in un attacco piuttosto innocuo e avaro di gol. Proprio per questo è possibile che a gennaio Pradè cerchi di muoversi anche nel reparto avanzato, individuando un elemento che possa segnare con continuità: il nome di Nikola Kalinic, accolto freddamente dalla piazza, è stato il più citato ma non manca un’altra pista curiosamente… continua a leggere sul sito di riferimento