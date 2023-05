L’Ad Luca Cuzziol: “Valorizza il nostro lavoro di selezionatori”

Milano, 20 mag. (askanews) – Come annunciato alla kermesse aziendale organizzata nel gennaio scorso a Milano, Cuzziol GrandiVini, distributore trevigiano specializzato in “fine wines”, lancia il suo nuovo sito. Il nuovo progetto on-line è “coerente con i trend di crescita aziendale e rafforza il lavoro fatto sul catalogo, proponendo ai clienti con una navigazione più semplice e chiara, una lettura della selezione del portfolio su più livelli”.

“Il nostro obiettivo è quello di allontanarsi dal concetto di vetrina di prodotti e di allinearsi alla contemporaneità attraverso aspetti grafici e di layout ma anche tecnici” ha spiegato l’Ad, Luca Cuzziol, sottolineando che “creare uno spazio online che rispecchiasse i nostri valori e lo spirito che ci anima era al centro del progetto per valorizzare il nostro lavoro di selezionatori”.

Nella barra di navigazione quattro sezioni sono state pensate per mettere luce, oltre ai “fine wines”, sugli altri prodotti selezionati e distribuiti da Cuzziol GrandiVini come spirits, succhi, sidri e prodotti gastronomici. Oltre alla presentazione dell’azienda, ai produttori, a tutta la selezione con la possibilità di scaricare i cataloghi, nel menù si trova “La selezione di Franco” che raccoglie i prodotti tipici della tradizione italiana, dalla pasta al riso, dalla passata di pomodoro a oli di oliva monorigine, vasellami e conserve di qualità. “Il Sole” offre la selezione dei vini delle aziende italiane e straniere in catalogo, classificati per Paese di provenienza e territorio di produzione”. “La Luna” è invece l’area dedicata agli Spirits, che completano la parte vino offrendo una gamma che spazia dai bourbon statunintensi ai whisky scozzesi, dai gin britannici e olandesi ai vermut piemontesi, passando per cognac e armagnac francesi e arrivando agli amari siciliani.

L’articolo Cuzziol GrandiVini lancia nuovo sito: “Rispecchia nostri valori” proviene da Notiziedi.it.

continua a leggere sul sito di riferimento