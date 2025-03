Cyberbullismo, ass. Baldassarre (Lazio): “Partiti con progetto ‘Ti rispetto’ nelle scuole”

(Adnkronos) – “Questo è un bellissimo evento che vede la vicinanza del Consiglio regionale e della Giunta con tutte le associazioni che combattono bullismo, cyberbullismo e la violenza contro le donne”. Lo ha sottolineato Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, servizio civile di regione Lazio, all’evento finale del progetto “Giovani Generazioni”, promosso dal Moige (Movimento italiano genitori) con il patrocinio della Regione Lazio.

“Oggi, a questo evento, – continua – si sono affrontati tanti temi importanti e vi è anche stata la partecipazione delle scuole in quanto è necessario che i ragazzi ascoltino, conoscano e approfondiscano certe problematiche. Come Regione Lazio siamo partiti con un progetto bellissimo e importante, dal titolo ‘Ti rispetto’, entrando nelle scuole per insegnare la cultura del rispetto, perché è un problema culturale”.

“È necessario, infatti, che i ragazzi comprendano che la violenza contro le donne e la discriminazione verso qualsiasi persona si combatte con il rispetto. Pertanto, è fondamentale insegnare questa cultura fin dalle giovani generazioni, insieme ai docenti e alle famiglie. Infatti, associazioni come il Moige, che hanno lavorato con noi formando gli ambasciatori del rispetto per i ragazzi, hanno coinvolto anche tanti istituti scolastici: 2400 ragazzi e 4800 genitori in questo progetto ‘Ti rispetto’, per combattere la violenza contro le donne, bullismo e cyber bullismo”, ha concluso Baldassarre.