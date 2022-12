Cybersecurity, Faggioli confermato alla guida del Clusit -Rpt

Rinnovato anche il Comitato Direttivo, donne salgono al 22%

Milano, 15 dic. (askanews) – Gabriele Faggioli è stato confermato per il quinto mandato alla guida del Clusit, l’associazione italiana per la sicurezza informatica. Faggioli è stato eletto dalll’assemblea, insieme al comitato direttivo. Faggioli, 52 anni, legale e amministratore delegato di Digital360, rimarrà in carica per altri due anni.

“Sono entusiasta di rinnovare la mia responsabilità alla guida di Clusit, in particolare in un momento tanto delicato per l’evoluzione della cybersecurity nel nostro Paese”, ha detto il neo-rieletto presidente di Clusit, Gabriele Faggioli. “Clusit sta sviluppando in modo significativo iniziative ed attività, con un coerente adeguamento della propria capacità operativa: tra collaboratori diretti e membri del comitato direttivo e scientifico, contiamo oggi su oltre 40 professionisti ed appassionati di gran valore”.

Per Faggioli, “la sfida per i prossimi due anni è ridefinire e ottimizzare le forze di cui già disponiamo, con un maggiore coinvolgimento di tutti i soci. In due parole, fare di più e meglio, soprattutto in termini di attività di formazione e rappresentanza sul territorio, in sintonia con i programmi delle Istituzioni con cui collaboriamo, nella convinzione che la cybersecurity sia possibile solo costruendo una rete salda di competenze e collaborazione”, ha concluso Faggioli.

Il Comitato Direttivo di Clusit, composto da 18 soci, ha visto un sostanziale rinnovamento, portando al 22% la componente femminile. Entrano: Serena Contu, Head of Data Protection, Corporate Liability Compliance and Ethic Code Values, Plenitude; Luisa Franchina, Fondatrice di Hermes Bay; Sofia Scozzari, Founder & CEO di Hackmanac; Anna Vaccarelli, Dirigente tecnologo dell’Istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa.

Nel Comitato Direttivo Clusit sono stati eletti anche, oltre al presidente Gabriele Faggioli, Paolo Giudice, Corrado Giustozzi, Fabio Guasconi, Fabio Lazzini, Davide Manconi, Carlo Mauceli, Marco Misitano, Roberto Obialero, Stefano Quintarelli, Giorgio Sbaraglia, Claudio Telmon, Angelo Tofalo, Enzo Veiluva.

continua a leggere sul sito di riferimento