mercoledì, 22 Ottobre , 25

Sinner, anche il Codacons contro Jannik: “Via le onorificenze”

(Adnkronos) - "Dopo il no di Jannik Sinner...

Pasolini, quell’ultimo pasto con Pelosi nei ricordi del titolare del ristorante in zona Ostiense

(Adnkronos) - "Vennero qui il primo novembre, verso...

Formazione, Aurigemma: “Difensore civico avvicina istituzioni e cittadini”

(Adnkronos) - "Il Difensore civico svolge un ruolo...

Fardelli (Dif. Civico Lazio): “Rendiamo più consapevoli i cittadini di domani”

(Adnkronos) - "L'ufficio del difensore civico rappresenta un...
cybersicurezza.-proietti:-costruire-la-cultura-digitale,-dalla-scuola-alla-formazione-continua
Cybersicurezza. Proietti: costruire la cultura digitale, dalla scuola alla formazione continua

Cybersicurezza. Proietti: costruire la cultura digitale, dalla scuola alla formazione continua

PoliticaCybersicurezza. Proietti: costruire la cultura digitale, dalla scuola alla formazione continua
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “La sicurezza digitale non è un fatto tecnico, ma un fatto di civiltà”. E’ il messaggio chiaro che la Cyber Security Foundation ha portato al centro del dibattito in occasione del Cyber Tech Europe 2025, evento di grande caratura che si è svolto a Roma. A toccare importanti temi nel suo intervento è stato il presidente e fondatore Marco Gabriele Proietti, puntando su argomenti come “la formazione continua, prima infrastruttura della resilienza nazionale: è necessario coinvolgere dalla scuola fino ai Consigli di amministrazione, per costruire una filiera di competenze capace di rendere la sicurezza un vantaggio competitivo”. E poi la “cooperazione transnazionale come metodo e non solo come meta- ha sottolineato Proietti- Condividere standard, esperienze e strumenti tra istituzioni, imprese e centri di ricerca serve a trasformare i confini in connessioni e costruire una vera resilienza europea”.

Un impegno che si traduce, da parte della Cyber Security Foundation, “in progetti concreti, dal primo Cyber Security Report ai programmi formativi e alle partnership internazionali promosse e portate avanti” ha concluso Proietti. Un panel con importanti protagonisti: George Michaelides, commissioner of Communications, Cipro; Sibel Kocatepe head of Division, Federal Financial supervisor Authority della Germania; Hector Laiz Ibanez, director’s general Cabinet & National Coordination Centre (Ncc-Es), Incibe-Spanish National Cybersecurity Institute.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.