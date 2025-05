da-9-a-11-maggio-a-milano-la-terza-edizione-di-“aperitivo-festival”

Milano, 3 mag. (askanews) – Un week-end interamente dedicato all’aperitivo nel cuore pulsante del Tortona Savona District di Milano. È questa la formula della terza edizione di “Aperitivo Festival”, l’evento firmato MWW Group (“Milano Wine Week”) in programma da venerdì 9 a domenica 11 maggio dalle 17 alle 23 al Nhow Hotel di via Tortona 35. Qui, i brand protagonisti presenteranno i migliori abbinamenti e le nuove tendenze, offrendo al pubblico degustazioni, banchi d’assaggio, eventi e masterclass con mixologist provenienti da tutto il mondo e spettacoli e DJ set a ciclo continuo. Nel mese che celebra il rito dell’aperitivo e che culminerà con il “World Aperitivo Day” il 26 maggio, la manifestazione propone 27 bartender provenienti da tutto il mondo e oltre a 100 prodotti coinvolti nelle esperienze di assaggio presenti negli “aperitivo bar”, inseriti nel percorso firmato “Aperitivo Festival”.

“Aperitivo Festival non è solo un evento, è un hub esperienziale che valorizza la ricchezza del nostro patrimonio enogastronomico, traducendola in un momento pop e di cultura dell’abbinamento” afferma Federico Gordini, presidente di MWW Group e ideatore di “Aperitivo Festival”. “Un momento di convivialità e piacere che racconta l’arte italiana del bien vivre. Un luogo di incontro – conclude – dove tradizione e futuro si fondono, dove brand, professionisti e consumatori possano vivere un’esperienza che valorizzi l’eccellenza dell’abbinamento food & beverage come un patrimonio da preservare e far evolvere”.

Tra le novità di quest’edizione, maggiore spazio alle proposte beverage no e low alcol, e per chi vuole scoprire i segreti dell’arte dell’abbinamento, “Aperitivo Academy”, un format pensato per coinvolgere gli operatori con esperienze formative ed entertaining dedicate all’arte dell’abbinamento, perché per ogni proposta drink esiste l’appetizer perfetto. Da segnalare anche “Aperitivo Made in Lombardia”, il nuovo progetto firmato in collaborazione con l’Associazione dei Consorzi vinicoli lombardi (Ascovilo) e Grana Padano Dop, per celebrare le eccellenze enogastronomiche della Lombardia.

Dal 15 maggio al 30 giugno, un circuito di dieci locali milanesi ospiterà degustazioni con calici e assaggi pensati per valorizzare il meglio del territorio. In programma anche due esclusive masterclass riservate ai 27 top mixologist internazionali e, per concludere in bellezza, un grande evento il 26 maggio in occasione del World Aperitivo Day: un rooftop milanese farà da cornice a un aperitivo panoramico che abbinerà i migliori calici del vino lombardo ai finger a base di Grana Padano realizzati da uno chef.

Foto di Loris Scalzo