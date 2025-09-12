da-adrien-brody-a-dakota-johnson,-star-contro-la-violenza-di-genere

L’evento “Caring for Women” di Salma Hayek Pinault e il marito

New York, 12 set. (askanews) – Da Demi Moore a Jessica Chastain a Dakota Johnson, tante le celebrità del cinema, della musica e della moda che hanno partecipato alla quarta edizione della cena “Caring for Women” a New York, a sostegno delle organizzazioni che combattono la violenza di genere.All’evento, ospitato da Salma Hayek Pinault e dal marito François-Henri Pinault della Fondazione Kering, presso The Pool, nel Seagram Building, hanno prese parte tra i tanti anche Adrien Brody con Georgina Chapman, Jessica Chastain, Ariana DeBose, Julienne Moore, Mariska Hargitay, Demi Moore, Kirsten Dunst, Georgina Rodriguez, Linda Evangelista e Diane Von Furstenberg.