venerdì, 12 Settembre , 25

Stephen King: “Charlie Kirk voleva lapidare i gay”. Poi si scusa e cancella

(Adnkronos) - "Charlie Kirk era favorevole alla lapidazione...

Brasile, folla in festa per condanna Bolsonaro: “Giustizia è fatta!”

(Adnkronos) - Il giorno della condanna a 27...

La volta buona, Alberto Rossi: “Ho rischiato di perdere mia figlia per una sinusite”

(Adnkronos) - Alberto Rossi, storico volto della soap...

Israele-Palestina, Assemblea generale Onu approva la soluzione a due Stati senza Hamas

(Adnkronos) - L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha...
da-adrien-brody-a-dakota-johnson,-star-contro-la-violenza-di-genere
Da Adrien Brody a Dakota Johnson, star contro la violenza di genere

Da Adrien Brody a Dakota Johnson, star contro la violenza di genere

Video NewsDa Adrien Brody a Dakota Johnson, star contro la violenza di genere
Redazione-web
Di Redazione-web

L’evento “Caring for Women” di Salma Hayek Pinault e il marito

New York, 12 set. (askanews) – Da Demi Moore a Jessica Chastain a Dakota Johnson, tante le celebrità del cinema, della musica e della moda che hanno partecipato alla quarta edizione della cena “Caring for Women” a New York, a sostegno delle organizzazioni che combattono la violenza di genere.All’evento, ospitato da Salma Hayek Pinault e dal marito François-Henri Pinault della Fondazione Kering, presso The Pool, nel Seagram Building, hanno prese parte tra i tanti anche Adrien Brody con Georgina Chapman, Jessica Chastain, Ariana DeBose, Julienne Moore, Mariska Hargitay, Demi Moore, Kirsten Dunst, Georgina Rodriguez, Linda Evangelista e Diane Von Furstenberg.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.