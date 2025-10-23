da-agea-103-milioni-per-campagna-2025-sviluppo-rurale

Roma, 23 ott. (askanews) – Agea, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha emesso oggi un decreto di pagamento a valere sullo Sviluppo Rurale SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo basato su superfici e animali) per la campagna 2025 per un importo complessivo di 103.846.883 euro.

Le somme sono distribuite da Agea Organismo Pagatore nelle diverse regioni. Nel dettaglio, la Sicilia riceve 35.381.619 euro per 6927 domande a valere sulla misura SRA29 – produzione biologica; la Puglia riceve euro 19.854.685 di cui 2.599.007 euro per 425 domande a valere sulla misura SRA01 – produzione integrata – e 17.255.678,13 per 4.719 domande a valere sulla misura SRA29; il Lazio ottiene un importo complessivo di 11.735.625 euro di cui 2.610.654 euro per 937 domande a valere sulla misura SRA29 ed euro 9.124.971 per 5.967 domande a valere sulla misura SRB01 – sostegno zone con svantaggi naturali montagna.

Ancora, la Basilicata ottiene un importo complessivo di 11.142.107 euro di cui 1.100.132 euro a favore di 193 domande a valere sulla misura SRA03 – tecniche lavorazione ridotta dei suoli – e un importo di 1.674.186 euro per 384 domande a valere sulla misura SRA01 oltre a euro 8.367.787 per 2153 domande a valere sulla misura SRA29; la Campania per un importo complessivo di 10.502.613 euro di cui 75.796 euro a favore di 24 domande a valere sulla misura SRA01 ed euro 10.426.816 per 3.121 a valere sulla misura SRA29; l’Abruzzo riceve complessivamente euro 7.788.179 di cui euro 3.854.994 per 1332 domande a valere sulla misura SRA29 e 3.933.184 euro per 1342 domande a valere sulla misura SRA01.

Infine il Molise riceve un importo complessivo di 4.062.895 euro di cui 42.686 euro a favore di 7 domande a valere sulla misura SRA01 e un importo pari a 1.323.560 euro per 266 domande a valere sulla misura SRA29 oltre a euro 2.696.648 per 1496 domande a valere sulla misura SRB01; l’Umbria riceve un importo pari a 3.368.115 euro per 897 domande a valere sulla misura SRA29; la Liguria riceve un importo di 11.043 euro a favore di 6 domande a valere sulla misura SRA01.