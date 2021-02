Amministrazioni straordinarie, liquidazioni, fallimenti. E’ un settore devastato quello del trasporto aereo nazionale dove l’impatto della pandemia si è innestato su crisi annose e ora rischia di infliggere il colpo finale. In cima alla lista c’è il caso Alitalia la cui cassa si sta prosciugando: l’ipotesi di un mancato pagamento degli stipendi di febbraio si fa sempre più concreta così come la prospettiva di un fermo operativo. Ma ci sono anche le altre compagnie italiane in forte sofferenza o già a terra con il personale da tempo in cassa integrazione. Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Da Alitalia ad Air Italy, la mappa delle crisi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento