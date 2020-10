MILANO (ITALPRESS) – Una nuova scheda che riassume i contenuti del contratto, indicatori sintetici di prezzo che facilitano il confronto tra le offerte commerciali, più immediate e chiare comunicazioni in caso di variazioni delle condizioni economiche.

Queste le principali novità introdotte da ARERA per aiutare consumatori e piccole imprese a scegliere in modo sempre più consapevole la propria offerta di elettricità o gas, rafforzando le tutele. Le modifiche introdotte al Codice di Condotta commerciale, il regolamento dell’Autorità che definisce gli obblighi dei venditori nei rapporti commerciali con consumatori e imprese di piccole dimensioni, forniscono concreti strumenti per migliorare la comprensione delle condizioni economiche e contrattuali delle offerte.

L’articolo Da Arera nuovi obblighi informativi per i venditori proviene da Notiziedi.

