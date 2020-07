Da Assogenerici manifesto per la ripartenza del comparto

ROMA (ITALPRESS) – Il gain sharing come pietra filosofale per il cantiere della governance, per tracciare e valorizzare le risorse disponibili da reinvestire nel Ssn a vantaggio del pazienti.

Il territorio come la rampa di lancio dei nuovi modelli per la presa in carico dei pazienti cronici. Una nuova politica industriale che garantisca sostenibilità al comparto pharma, assicurando a tutte le sue componenti regole chiare, certe e semplificate e ridia maggiore autonomia e capacità di reazione all’industria del farmaco nel nostro paese e nell’Europa intera.

Sono questi i principali ingredienti contenuti nel “Manifesto per la ripartenza” che Assogenerici ha inviato ai ministri della Salute,

