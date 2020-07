Da Autostrade proposta da 11 miliardi al governo

AGI – Autostrade per l’Italia ha mandato la sua proposta al governo che avrà tre giorni per analizzarla nel dettaglio e poi, martedì prossimo, prendere una decisione definitiva in Consiglio dei ministri. In tarda mattinata e’ terminato il Consiglio di amministrazione della società. Il Consiglio ha approvato una “nuova proposta finalizzata a una positiva definizione della procedura di contestazione”. L’offerta è arrivata sul tavolo del governo che, dalle prime indicazioni, la considera “decisamente migliore” rispetto a quella inviata a inizio giugno. Il premier Giuseppe Conte nei giorni scorsi aveva chiesto “una proposta vantaggiosa” per lo Stato e da quello che filtra dai primi approfondimenti pare che questa sia arrivata.

