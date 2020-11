Da azzurro mancato a ‘storico’ avversario, Donnarumma poteva finire al Napoli: il retroscena

Gianluigi Donnarumma, in arte ‘Gigio‘, è uno dei portieri italiani più forti in circolazione. A 16 anni e 8 mesi ha calcato per la prima volta un campo di Serie A. Accadeva in Milan-Sassuolo nel 2015. Da quel momento non ha mai più smesso di essere l’estremo difensore titolare dei rossoneri. Le sue grandi prestazioni gli sono valse anche la titolarità anche in Nazionale. L’edizione odierna di Tuttosport ha rivelato un clamoroso retroscena secondo cui il portierone, prima di diventare bandiera del Milan, sarebbe stato vicinissimo al Napoli.

Donnarumma azzurro mancato, il retroscena

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Ginaluigi Donnarumma sarebbe stato ad un passo dal vestire la maglia del Napoli. Ciò accadeva molto tempo fa, quando Gigio era ancora un ragazzino ma già si faceva notare da diversi club. Il club azzurro lo aveva seguito e stava per ingaggiarlo, ma una questione economica bloccò l’affare: non si ritenne opportuno riconoscere una somma alle società che lo avevano allevato in precedenza. Il Milan approfittò della situazione e non si fece scappare un all’ora piccolo ma già grande talento.

