Gli eroi sotto i riflettori per combattere la paura.Uniti in un “salone» in rete che ripercorre anche il tema del virus

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Da Batman a Diabolik ai Puffi, eroi e personaggi dei fumetti protagonisti di una mostra online proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento