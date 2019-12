Da Biglia a Borini, da Calhanoglu a Kessié: il Milan pronto a fare cassa con le cessioni

​Il mercato del ​Milan è in fermento. In entrata c’è bisogno di un difensore (Todibo del Barcellona è la priorità) e un attaccante (il sogno ​Zlatan Ibrahimovic non è sfumato). Ma anche in uscita ci potrebbero essere dei movimenti importanti. Infatti, come riporta calciomercato.com, ci sono alcuni giocatori che potrebbero essere ceduti a gennaio. In scadenza di contratto nel 2020, ​Lucas Biglia e Fabio Borini sono in procinto di lasciare la squadra. L’attaccante ha diversi estimatori, Genoa e… continua a leggere sul sito di riferimento