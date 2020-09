Da Bullard (Fed) il miglior ‘assist’ per Trump

AGI – Arriva da James Bullard, presidente della Fed di Saint Louis, il miglior assist di giornata per la Casa Bianca: il Pil americano potrebbe recuperare tutte le perdite determinate dalla pandemia di coronavirus già entro la fine dell’anno. La crescita superiore alle attese segnata dalla locomotiva a stelle e strisce tra luglio e settembre, ha osservato il banchiere centrale, “potrebbe spingere l’economia in vista di una sorta di pieno recupero entro la fine del 2020”. Per farcela si dovrebbe registrare un rimbalzo su base annualizzata del 35% nel terzo trimestre e di circa il 10% negli ultimi tre mesi dell’anno.

