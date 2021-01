I colleghi di Cagliarinews24, noto portale che segue le vicende del club sardo, commentano con queste parole la disfatta dei rossoblù in casa, alla Sardegna Arena, contro i partenopei. Ecco un estratto del loro editoriale postpartita: “Disastro alla Sardegna Arena. Cagliari-Napoli finisce 1-4: i rossoblù (non) giocano i peggiori 90 minuti dall’insediamento di Di Francesco e vengono giustamente travolti dai partenopei. I sardi non danno mai la sensazione di poter essere pericolosi al contrario degli avversari, trascinati dalla classe di Insigne e Zielinski.

Non basta Joao Pedro: Cagliari travolto dall’armata azzurra

La prima frazione del Cagliari è impalpabile: il Napoli costruisce con semplicità e arriva costantemente dalle parti di Cragno, rendendosi pericoloso a più riprese. I padroni di casa sono succubi dell’autorevolezza partenopea e paiono in forte affanno dal punto di vista fisico. La seconda frazione dei rossoblù dura una folata di Joao Pedro, troppo poco per impensierire il gruppo di Gattuso. Gli azzurri rispondono immediatamente al pareggio e poi dilagano. Il recupero non concesso da Manganiello è la perfetta sintesi dell’umiliazione subita dai rossoblù”.

The post Da Cagliari: “Che disastro! Rossoblù umiliati dal Napoli e dall’arbitro che non dà recupero!” – L’ANALISI appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento