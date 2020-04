Da Catanzaro a Londra, chi è  l’uomo che cura Boris Johnson dal coronavirus

Di Luigi Camporota, il medico italiano che sta curando il premier inglese Boris Johnson, a Catanzaro, la sua città natale, si ricordano in molti. Nel capoluogo della Calabria, dove vivono ancora la madre e un fratello, lo pneumologo a cui è affidata la vita del primo ministro di Sua maestà britannica, affetto dal coronavirus, si è laureato per poi trasferirsi a Londra.

Nella cittadella universitaria, alla periferia della città che ha dato i natali anche al premio Nobel Renato Dulbecco, è ricordato come uno dei migliori studenti e nessuno si meraviglia del fatto che nella metropoli britannica sia apprezzato per i suoi studi clinici al punto da avere in cura l’uomo più potente del Regno Unito.

