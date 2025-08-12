da-cfk-africa-community-champions-awards-anche-a-kibera-soccer-womenfc

Milano, 12 ago. (askanews) – CFK Africa, un’organizzazione internazionale no-profit dedicata all’emancipazione dei giovani negli insediamenti informali in tutto il Kenya, ha premiato gruppi e individui che fanno la differenza in alcune delle comunità più vulnerabili dell’Africa durante la cerimonia di premiazione della comunità, tenutasi sabato 9 agosto a Kibera, il più grande insediamento informale del Kenya al di fuori di Nairobi. ‘Nonostante le risorse limitate, i membri della nostra comunità dimostrano leadership, resilienza e dedizione per tutta la vita al miglioramento della vita degli altri’, ha dichiarato Jeffrey Okoro, direttore esecutivo di CFK Africa. ‘Siamo entusiasti di onorare questi eroi sconosciuti’, ha aggiunto Okoro.

La cerimonia, unica nel suo genere nelle baraccopoli del Kenya, ha premiato i leader locali che guidano il cambiamento nella comunità e ha reso omaggio al Kibera Soccer Women FC per la sua storica vittoria nelle recenti finali della Coppa di Lega femminile FKF del Kenya (un paese dove la comunità italiana è la seconda comunità straniera più numerosa, dopo quella britannica).

I riconoscimenti annuali hanno premiato individui o gruppi che promuovono i valori fondamentali di CFK Africa: impatto, innovazione, leadership, sostenibilità, inclusività, resilienza e coaching comunitario, sostenendo i giovani delle baraccopoli attraverso programmi innovativi in ambito sanitario, di leadership giovanile, di sport per lo sviluppo e di empowerment femminile.

I premi hanno evidenziato il modello di sviluppo guidato dalla comunità dell’organizzazione, con candidature e selezioni gestite interamente dai residenti locali. In un momento storico per la comunità, la celebrazione di quest’anno premierà anche il Kibera Soccer Women FC, la squadra di calcio femminile professionistica di CFK Africa, che ha recentemente conquistato il titolo nazionale nelle finali della FKF Women’s Cup. La loro vittoria segna un traguardo storico per i giovani di Kibera, a dimostrazione del talento dei giovani delle baraccopoli. I membri del team svolgono anche il ruolo di mentori comunitari per il programma di empowerment femminile di CFK Africa.

‘CFK Africa ha sempre creduto che lo sviluppo guidato dalla comunità sia essenziale a lungo termine’, ha aggiunto Okoro. ‘In un mondo in continua evoluzione, dobbiamo continuare a promuovere soluzioni che vengono dall’interno, consentendo alla speranza, al talento e all’innovazione di prosperare dove sono più necessari’.

CFK Africa (www.cfkafrica.org), fondata nel 2001, CFK Africa si impegna a migliorare la salute pubblica e la prosperità economica negli insediamenti informali in Kenya attraverso iniziative integrate di salute e leadership giovanile. Utilizzando un approccio di sviluppo partecipativo, l’organizzazione collabora direttamente con i residenti della comunità per sviluppare e implementare programmi sostenibili. Dopo aver festeggiato 20 anni di servizio a Kibera nel 2021, CFK ha iniziato ad espandersi in 25 insediamenti informali in otto contee del Kenya, tra cui Kajiado, Kiambu, Kilifi, Kisumu, Machakos, Mombasa, Nairobi e Nakuru.

Di seguito l’elenco completo dei premiati del 2025:

Premio Pheroze Nowrojee per la Giustizia Sociale

Binti Rashid è una studentessa, madre e sostenitrice dell’emancipazione femminile, nata e cresciuta a Kibera. Attualmente studentessa di quarta elementare alla Olympic High School, Binti si è affermata come leader emergente nel programma di emancipazione femminile del CFK, partecipando sia a Funzo che al Parlamento delle Ragazze. Binti è stata eletta presidente del gruppo Teenage Mothers Girls’ Parliament del CFK per le sue dimostrate capacità di leadership. Nel 2024, è stata selezionata per partecipare al primo simposio comunitario dell’Africa orientale sui diritti alla salute sessuale e riproduttiva (SRHR), tenutosi a Nairobi. L’evento ha riunito organizzazioni, responsabili politici, sostenitori dei giovani e altre parti interessate per discutere i fattori che influenzano la SRHR, le lacune politiche, gli stanziamenti di bilancio per la salute, le sfide nell’applicazione, nonché raccomandazioni e impegni. Inoltre, durante i 16 Giorni di Attivismo contro la Violenza di Genere a livello globale, tenutisi a novembre, Binti ha utilizzato Octostudio per sviluppare un’app digitale creativa, basata sulla narrazione tramite sprite, per sensibilizzare sul tema dell’uguaglianza di genere. Attraverso attività di advocacy e supporto tra pari, Binti continua a sostenere le madri e le ragazze adolescenti di Kibera sui loro diritti, sull’autostima e sul potere dell’istruzione.

Premio per la Sostenibilità

Abdul Kassim è un leader impegnato nella comunità e un sostenitore dell’istruzione femminile a Kibra. Grazie alla sua leadership visionaria, ha fondato una scuola femminile che ora rappresenta uno spazio sicuro e stimolante dove le ragazze possono imparare, crescere e perseguire i propri sogni senza paura o discriminazione. Il suo impegno nel creare opportunità educative inclusive ha permesso a innumerevoli ragazze di rivendicare il loro diritto all’istruzione e immaginare un futuro migliore. Il lavoro di Abdul non solo protegge le bambine, ma rafforza anche l’intera comunità investendo nei più vulnerabili. È un vero paladino dell’istruzione, della sicurezza e dell’equità.

Premio Stella Guida

Zeinab Saki è una calciatrice dinamica nota per la sua versatilità in campo, distinguendosi sia come attaccante che come terzino. Il suo percorso calcistico è caratterizzato da disciplina, determinazione e passione per il sostegno agli altri attraverso lo sport. Ha rappresentato il Kenya a livello nazionale, ottenendo la convocazione nella nazionale Under 20 nel 2011, lo stesso anno in cui ha contribuito alla vittoria della Coppa del Mondo di Street Soccer in Francia con la sua squadra. Zeinab ha giocato per squadre importanti come Soccer Sisters e Kibera Soccer Women FC, e ora dedica il suo tempo a fare da mentore alla prossima generazione attraverso il programma di tutoraggio di CFK Africa. Fuori dal campo, possiede una licenza di allenatrice CAF D e certificazioni sia in fisioterapia che in formazione per elettricisti, a testimonianza della sua dedizione all’apprendimento continuo e al servizio.

Premio Inclusività

Tonny Adams è un impegnato sostenitore dei giovani a Kibera, impegnato a dare potere ai giovani attraverso l’istruzione, il tutoraggio e lo sport. Noto per il suo approccio pratico, Tony ha guidato numerose iniziative di rafforzamento delle capacità che aiutano i giovani a superare le sfide sociali e a sviluppare l’autosufficienza. Attraverso il suo lavoro presso la Community Champilibrary e oltre, offre spazi sicuri per l’apprendimento e la crescita personale. La sua leadership empatica e la profonda comprensione delle difficoltà affrontate dai giovani lo rendono un mentore e un sostenitore fidato. Gli instancabili sforzi di Tony continuano a motivare e ispirare una generazione di giovani leader a Kibera a sognare in grande e a fare meglio.

Premio Impact

Yasmin Mohamed è un’appassionata sostenitrice dei diritti e della dignità delle ragazze, nota per il suo instancabile impegno nel porre fine alla povertà mestruale nella sua comunità. Fin da piccola, Yasmin ha iniziato a sostenere le ragazze fornendo assorbenti igienici e opponendosi allo sfruttamento che molte subiscono nel tentativo di accedere ai beni di prima necessità. Da allora ha ampliato il suo lavoro collaborando con organizzazioni per offrire formazione professionale, distribuire cibo e creare spazi sicuri per ragazze adolescenti e giovani donne. Yasmin guida anche attività di pulizia della comunità e forum per la valorizzazione del patrimonio. La sua compassione, la sua coerenza e la sua leadership continuano ad avere un impatto sia sui giovani che sugli anziani in tutta la comunità.

Premio Innovazione

Edgar Odhiambo è un giornalista freelance di Kibera il cui approccio innovativo alla narrazione comunitaria sta dando voce a chi non è ascoltato. Armato solo di un telefono e della sua passione, Edgar cattura e condivide storie potenti che mettono in luce sia le difficoltà che la resilienza delle persone negli insediamenti informali. La sua copertura di impatto, come la mobilitazione di supporto per una paziente affetta da cancro al seno attraverso i social media, ha portato a interventi concreti e a speranza per molti. L’impegno di Edgar per un giornalismo etico e di base non solo sensibilizza su questioni trascurate, ma stimola anche l’azione collettiva. Il suo lavoro esemplifica come la narrazione possa diventare uno strumento trasformativo per il cambiamento guidato dalla comunità.

Premio alla Leadership

Philip Evayo è un ispiratore ambientalista e leader della comunità che promuove l’impatto a Kibera attraverso l’azione e l’advocacy. Come co-fondatore di Utu na Haki CBO, Philip ha guidato campagne di pulizia trasformative, campagne di piantumazione di alberi e iniziative di gestione dei rifiuti, trasformando spazi pubblici trascurati come il mercato di Makina in ambienti puliti e fruibili. La sua leadership ha mobilitato centinaia di giovani, ispirandoli a essere orgogliosi di ciò che li circonda e a rifiutare comportamenti dannosi. L’impegno di Philip per la giustizia, la sostenibilità e l’emancipazione dei giovani è ineguagliabile. Con integrità e passione, continua a dimostrare che la leadership dal basso può creare un cambiamento duraturo e una Kibera più pulita e sana per tutti.

Premio Resilienza

Ben Ooko, fondatore di Amani Kibera, è un leader visionario il cui impegno per la pace, l’inclusione e l’emancipazione dei giovani ha trasformato la vita a Kibera per oltre due decenni. Dalla ricostruzione di una biblioteca comunale dopo le demolizioni al lancio di iniziative inclusive come il concorso di leadership Mr. e Miss Kibra e una scuola di moda per giovani con disabilità, Ben si batte costantemente per la dignità, le opportunità e l’unità. I suoi programmi sportivi, educativi e di pace basati sui valori hanno ridotto la violenza e aiutato migliaia di persone. Resiliente, umile e di grande impatto, Ben trasforma le avversità in azione, rendendo Kibera un luogo di speranza, innovazione e leadership.

Premio per Allenatori della Comunità

Frederick Ochieng, affettuosamente conosciuto come Coach Di Fresh, è un mentore appassionato e campione sportivo di Kibera che ha dedicato la sua vita a coltivare giovani talenti attraverso il football. Oltre ad allenare, usa lo sport come piattaforma per fare da mentore ai giovani, allontanarli dalla droga e promuovere la disciplina, il lavoro di squadra e la crescita personale. Dall’organizzazione di tornei comunitari al supporto dei giocatori con il reinserimento scolastico e gli aiuti alimentari, Fred guida con cuore, resilienza e integrità. La sua dedizione ha riformato vite, ispirato sogni e unito comunità. Più che un allenatore, è un modello e un vero sostenitore dell’emancipazione dei giovani attraverso lo sport.

(Foto CFK Africa)