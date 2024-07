da-clooney-a-de-niro,-hollywood-esulta-per-il-ritiro-di-biden.-“e-ora-forza-harris”

ROMA – “Immagina, puoi”. George Clooney ha prima immaginato, e poi costruito il passo indietro di Joe Biden. Lui, la star di Hollywood, il super-sostenitore Dem (per Obama e Hillary Clinton prima di Biden) che dopo il disastroso primo dibattito tv aveva chiesto – a mezzo New York Times – al Presidente degli Stati Uniti di farsi da parte. Ora che – alla fine di un pressing asfissiante – Biden ha mollato il testimone della corsa alla Casa Bianca a Kamala Harris, ecco i fuochi d’artificio sulle colline losangeline. Tutto il firmamento progressista del cinema plaude al ritiro. Clooney e compagnia bella.

Solo poche ore prima che Biden annunciasse il forfait il creatore di West Wing Aaron Sorkin aveva, proprio come Clooney sul New York Times, sostenuto provocatoriamente che i Democratici avrebbero dovuto scegliere il repubblicano Mitt Romney per sconfiggere Donald Trump a novembre: “una dimostrazione chiara e potente” per “impedire a un uomo squilibrato di prendere il potere”. Poi, quando Biden ha pubblicato su X la resa, Sorkin ha ritrattato e s’è spostato immediatamente su Harris: “Ritiro tutto. Harris per l’America!” ha detto Sorkin in una dichiarazione condivisa dalla star di West Wing Joshua Malina su X.

Tra Dem più accaniti ecco Robert De Niro, nemico pubblico di Donald Trump e narratore di uno degli spot della campagna di Biden: “Provo rispetto, ammirazione e affetto per Biden per la sua decisione. In un atto di politica astuta e patriottismo disinteressato, si fa da parte per spianare la strada a un altro democratico che diventerà presidente… perché non c’è niente di più importante per il nostro paese che sconfiggere Donald Trump alle urne. Con rispetto, ammirazione e affetto, grazie mister President!”

E così Barbra Streisand ha scritto su X che “dovremmo essere grati per il suo sostegno alla nostra democrazia”. Idem Jon Stewart, che pure in precedenza aveva criticato la riluttanza di Biden a prendere in considerazione l’idea di ritirarsi, che ha reagito con una sola parola: “Leggenda”. Il documentarista Ken Burns ha affermato che Biden “passerà alla storia come uno dei più grandi”. Mentre l’attore di Star Wars Mark Hamill, che a maggio aveva fatto visita a Biden nello Studio Ovale, lo ha ringraziato per “un record di successi ineguagliato da qualsiasi altro presidente nella nostra vita. Un uomo che ha riportato onestà, dignità e integrità alla carica dopo quattro anni di bugie, crimini, scandali e caos”.

L’attore di Star Trek George Takei ha definito Biden “un uomo onesto e onorevole, un presidente di grande successo e un patriota” e ha invitato le persone ad appoggiare Harris contro Trump. Jon Favreau, conduttore di Pod Save America, di recente aveva criticato Biden, e ora elogia la scelta di farsi da parte definendola un “atto coraggioso e altruistico”.

Per Cher “Il Partito Dem deve davvero pensare fuori dagli schemi”. E Jamie Lee Curtis ha detto di sostenere “incondizionatamente” la decisione di Biden appoggiando la candidatura di Harris: “È una persona degna di fiducia, fervente sostenitrice dei diritti delle donne e delle persone di colore. Il suo messaggio è di speranza e unità per l’America in questo momento di grande divisione nazionale”.

L’articolo Da Clooney a De Niro, Hollywood esulta per il ritiro di Biden. “E ora forza Harris” proviene da Agenzia Dire.

