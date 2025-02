Da Coldiretti i tutor della spesa per sostenere consumi di pesce

Domani giornata dedicata ai consumatori al Circo Massimo a Roma

Roma, 21 feb. (askanews) – Per sostenere i consumi di pesce italiano arrivano i tutor della spesa con i consigli per imparare a riconoscere il vero prodotto Made in Italy, orientarsi tra le etichette e portare in tavola specialità a miglio zero stagionali, sane e sostenibili.

L’iniziativa è di Coldiretti Pesca che per domani, sabato 22 febbraio, ha organizzato una giornata dedicata ai consumatori per scoprire tutti i segreti del buon pesce italiano, sempre più a rischio sulle tavole a causa delle importazioni dall’estero, spinte da un’etichettatura poco chiara, ma anche della scarsa conoscenza sulle sue caratteristiche che porta a preferire varietà estere di minor qualità e spesso prive delle garanzie di sicurezza assicurate dalla Flotta Italia.

L’appuntamento è dalle 10.30 al mercato di Campagna Amica al Circo Massimo a Roma, in via di San Teodoro 74. La manifestazione rientra nel progetto Pesca Amica, nell’ambito del Feampa 2021/2027, e punta a valorizzare i prodotti ittici locali di stagione, attraverso percorsi gastronomici con degustazioni di piatti a base di pesce fresco, laboratori di formazione sulla preparazione delle ricette, abbinamenti enogastronomici con vini, oli e birre locali, attività educative per bambini.