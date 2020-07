“Da Conte con tutto il centrodestra, servono elezioni a settembre”, dice Salvini

AGI – “Io un governo con il Pd non lo faccio. La via maestra sono le elezioni a settembre, nel giorno del voto per le Regionali e le comunali”. È quanto dichiara il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista al quotidiano La Stampa. Dunque, “parola agli italiani” contro “ un governo che litiga su tutto, immobile, con i cantieri fermi”. “È un danno al Paese”, chiosa il leader del Carroccio.

Quanto all’invito del premier ad incontrare tutto il centrodestra, Salvini si esprime così: “Ho ricevuto una mail da Conte che annuncia un prossimo incontro, non dice né dove né quando,

