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Da Dani Alves a Robinho fino a Bastoni, quando gli scandali colpiscono le stelle del calcio
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Da Dani Alves a Robinho fino a Bastoni, quando gli scandali colpiscono le stelle del calcio

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(Adnkronos) – Nel calcio moderno, le storie dei protagonisti del pallone spesso non si fermano al terreno di gioco, ma accanto a gol, trofei e imprese sportive, emergono talvolta vicende private che finiscono sotto i riflettori. In un contesto in cui i calciatori sono sempre più personaggi mediatici, episodi lontani dal campo vanno ad incidere sull’immagine dei giocatori. 

Diversi calciatori di alto livello sono rimasti coinvolti in scandali sessuali. L’ultimo è il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni, indagato dalla procura di Milano, per prostituzione minorile. Tanti i casi noti: Dani Alves, condannato in primo grado per violenza sessuale per un episodio avvenuto in un locale notturno a Barcellona. Robinho, ex attaccante del Milan condannato a nove anni di carcere in via definitiva dalla giustizia italiana per uno stupro di gruppo ed attualmente è detenuto nel carcere di Limeira, nello Stato di San Paolo. Molti altri atleti sono o sono stati al centro di accuse e procedimenti legali, come Achraf Hakimi, ex difensore dell’Inter oggi al Psg ed Antony. 

Nel 2010 ci fu anche lo scandalo sessuale che ha visto coinvolti i giocatori della nazionale francese Franck Ribéry e Karim Benzema ed è ruotato attorno alla frequentazione della escort all’epoca minorenne Zahia Dehar. Entrambi i calciatori sono stati accusati di aver avuto rapporti con la giovane prima che compisse 18 anni, ma nel 2014 sono stati entrambi assolti dal tribunale di Parigi per insufficienza di prove. 

Inoltre, le inchieste recenti della Procura di Milano sul favoreggiamento della prostituzione hanno fatto emergere il coinvolgimento di decine di calciatori della massima serie in festini privati, pur non risultando questi ultimi indagati per reati specifici. 

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