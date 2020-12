Da Deruta l’albero in ceramica più grande al mondo

AGI Un albero di Natale in ceramica. Ma non uno qualunque è il più grande del mondo e servirà per “riaccendere la speranza” degli artigiani di Deruta schiacciati dalla crisi.

È stato installato nella piazza principale della cittadina umbra, nota anche fuori dai confini nazionali per essere un’eccellenza nel settore della maiolica artistica, e acquisisce in questo Natale 2020 un valore simbolico. Per accenderlo, infatti, oltre al primo cittadino Michele Toniaccini, sono intervenuti anche il prefetto di Perugia, Armando Gradone e una piccola rappresentanza di infermieri e medici dell’ospedale del capoluogo di regione umbro, impegnati da mesi nella lotta al Covid.

