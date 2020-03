Da domani, Gameloft regalerà contenuti in-game per ben 35 giochi

Gameloft, leader nello sviluppo e nella pubblicazione di videogame, annuncia oggi che offrirà regali in-game e altri contenuti gratuiti in molti dei suoi titoli più popolari su App Store, Google Play, Microsoft Store e Nintendo Switch, per permettere ai giocatori di continuare a divertirsi restando a casa.

Bella iniziativa in questo periodo di quarantena forzata. I giochi Gameloft, che si scaricano già gratuitamente dagli Store, offrono acquisti in-app che permettono di ottenere nuovi gadget, sbloccare nuovi livelli o power-up. Da domani l’azienda permetterà agli utenti di ricevere in regalo dei contenuti in-game per estendere appunto i giochi o le possibilità,

