Da domani ritiro del Napoli: venerdì rifinitura al San Paolo – KKN

Da domani sera il Napoli sarà in ritiro. L’allenamento di venerdì di rifinitura sarà allo stadio San Paolo. Poi ritorno nell’hotel, in ritiro. Si va a Capodichino, volo privato per Barcellona. A Barcellona ci sarà il bus del Napoli e un van, il bus preleva la squadra e lo porta in hotel, da quel momento è in una bolla e non esce fino alle 18.30 per andare alla squadra. Il van invece preleverà Gattuso, un calciatore, Lombardo che svolgeranno la conferenza stampa dal Camp Nou

