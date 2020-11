AGI – Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l’area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte (che erano in area rossa) e l’area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia (che erano in arancione). L’ordinanza, riferisce il ministero, sarà in vigore da domenica 29 novembre. Le regioni arancioni diventano così Calabria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata, Puglia, Friuli-Venezia Giulia.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Da domenica Calabria, Lombardia e Piemonte diventano ‘arancioni’ proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento