Da Firenze, c’è ottimismo in vista del match contro il Napoli: “La cura Prandelli inizia a fare effetto. Un giocatore è rinato!”

Dopo la vittoria sul Cagliari, c’è ottimismo in casa Fiorentina. Finalmente si vede la mano di Prandelli e finalmente la viola può lasciare le ultime posizioni della classifica. I colleghi del portale Firenzeviola.it nutrono buone speranze per il futuro. Il futuro immediato per i gigliati (in campionati), però, si chiama Napoli. Andiamo quindi a vedere come sta il prossimo avversario dei partenopei.

Come sta il prossimo avversario del Napoli?

“Adesso è evidente come la situazione sia leggermente diversa: l’era Prandelli 2.0 è iniziata decisamente con qualche difficoltà. Il mister sta provando a corregere il tiro, e col tempo si sta iniziando a vedere la sua mano. La vittoria di ieri col Cagliari ne è la prova: Vlahovic, su cui l’allenatore ha fatto un lavoro importante, continua a segnare. La Fiorentina concede molto poco, anche in termini di occasioni e reti subite, e dà la sensazione di poter trovare col tempo una quadratura ben precisa”.