Da Firenze – Iachini pronto a sfatare i tabù: il Napoli e Gattuso sono degli incubi

Oggi alle 20.45 il Napoli sfiderà la Fiorentina: Beppe Iachini ha la totale intenzione di sfatare due tabù che lo riguardano

Napoli-Fiorentina, Iachini vuole sfatare i tabù

Oggi alle 20.45 il Napoli scenderà in campo al San Paolo per sfidare la Fiorentina. Stando a quanto riportato dal noto quotidiano toscano La Nazione, il mister viola è pronto a sfatare una serie di tabù. Beppe Iachini non vince sul club partenopeo da ormai quasi ben cinque anni.

Mentre uno dei suoi avversari più temibili e ostici è proprio Gennaro Gattuso: lo ritroverà come nemico per la terza volta, nei precedenti due scontri il tecnico dei gigliati non ha mai trovato un successo.