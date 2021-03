Da Firenze – Incroci di destini e panchine: Sarri preferisce Napoli e Gattuso va verso la Fiorentina

Sembra ormai chiaro che Gennaro Gattuso, comunque vada le cose, non sarà l’allenatore del Napoli per la prossima stagione: al contrario salgono le quotazioni per Maurizio Sarri al Napoli. Un ritorno clamoroso sì, ma non affatto impossibile come anche ipotizza La Nazione, noto quotidiano di Firenze.

Sarri al Napoli e Gattuso alla Fiorentina? Incroci di panchine

Così come riportato il noto quotidiano di Firenze, La Nazione, Maurizio Sarri è pronto a ritornare ad allenare e potrebbe ritornare proprio dalla panchina che gli ha dato tanto lustro: la panchina del Napoli. E Gennaro Gattuso? Secondo il giornale Ringhio Star potrebbe finire alla Fiorentina. I destini delle due panchine e dei due allenatori infatti sembrano piuttosto legati.

Cesare Prandelli infatti sembra destinato a non proseguire sulla panchina viola e il presidente Rocco Commisso è atteso in Italia proprio per fare il punto della situazione. L’imprenditore statunitense è affascinato dal fiorentino Sarri ma Maurizio preferirebbe Napoli a Firenze. Dunque il secondo nome sarebbe quello di Rino.

Altri nomi per la panchina della Fiorentina

Se poi Commisso non dovesse riuscire ad arrivare né a Sarri né a Gattuso allora si fionderebbe su altri nomi: Pippo Inzaghi che sta facendo piuttosto bene sulla panchina del Benevento e Davide Nicola che è alle prese con le beghe lasciate da Giampaolo a Torino.

