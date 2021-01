Da Firenze: “Travolti e umiliati dal Napoli!” – L’analisi shock dai siti che seguono la viola

Il sito Firenze Viola, noto portale di informazione sulla Fiorentina, ha analizzato il crollo del club caro al presidente Commisso. La squadra ha perso con un netto 6-0 senza appello. Queste le impressioni dei colleghi in un pezzo a firma di Tommaso Loreto. Ve ne proponiamo un estratto: “Inutile girarci intorno, c’è parecchia confusione sotto il cielo viola. Il sei a zero di oggi a Napoli scoperchia nuovamente tutte le pecche di un organico cui sembra aver sempre fatto difetto una chiara direzione tattica, un’idea di calcio. Inevitabile notare come con l’addio a Duncan sia stato completamente smentito l’ultimo mercato invernale, segno che troppe volte si è voluto guardare all’oggi senza progettare troppo il domani.

La Fiorentina che aveva fornito qualche progresso nell’ultimo mese si scioglie di fronte al Napoli sia perchè le scelte iniziali non pagano sia perchè ancora questa squadra non ha trovato una sua quadratura tattica, e se per Prandelli il tempo per lavorare non è mancato è altrettanto vero che determinate contraddizioni hanno radici datate, antiche.

Petagna esulta, oggi due assist per lui

Sotto questo profilo sentire dal tecnico viola raccontare di un summit di mercato in ponte a breve fa pensare a un’organizzazione in corsa che rischia di rivelarsi nuovamente tardiva. Fermi restando i bisogni evidenti di un gruppo che ha bisogno di alternative in attacco e in mezzo al campo (possibilmente con l’inserimento di un regista) società tecnico dovranno soprattutto individuare i giusti obiettivi in relazione a una minima crescita”. In un altro articolo è ancora più forte il senso di smarrimento. Il pezzo si intitola: travolti e umiliati.

