da-garrone-a-cortellesi,-al-quirinale-sfila-il-cinema-italiano

I candidati ai David di Donatello sotto la pioggia da Mattarella

Roma, 3 mag. (askanews) – Il cinema italiano sfila al Quirinale per l’incontro col presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i premi David di Donatello al cinema italiano. Sotto la pioggia battente sono arrivati tutti i candidati ai premi del cinema italiano, Alba Rohrwacher, in corsa per miglior attrice non portagonista per ‘La chimera’, Michele Riondino per ‘Palazzina Laf’, Giuseppe Fiorello per ‘Stranizza D’Amuri’, candidati per miglior esordio alla regia insieme con Paola Cortellesi per “C’è ancora domani”. Poi ancora Matteo Garrone, miglior film e miglior regia per ‘Io capitano’, Alice Rohrwacher stesse categorie per ‘La chimera’.