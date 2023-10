Da Gaza in migliaia in macchina e a piedi in viaggio verso Sud

Dopo l’ordine di evacuazione lanciato da Israele

Roma, 13 ott. (askanews) – Migliaia di persone stanno raggiungendo la zona meridionale della Striscia di Gaza, in macchina e a piedi, dopo che Israele ha concesso 24 ore di tempo per lasciare la zona nord dell’enclave palestinese. E’ quanto riporta il corrispondente di Al Jazeera, che ha raggiunto la città di Deir al-Balah, nella parte centro-meridionale della Striscia di Gaza. “Di solito impiegavo 15 minuti per arrivare qui da Gaza City, ma questa volta ci ho messo quasi due ore a causa del gran numero di persone e di famiglie che si stanno spostando dalle zone settentrionali e centrali di Gaza verso il Sud, sia in macchina che a piedi – ha raccontato il corrispondente – lungo la strada sono stato testimone di una vera tragedia. Ho visto migliaia di persone portare con sé i propri figli. Alcuni portavano materassi o piccole borse con dentro tutto quello che hanno potuto portare con loro – cose essenziali come vestiti per i loro figli e i documenti necessari. La maggior parte di loro era a piedi con i figli, non era a bordo di veicoli”.