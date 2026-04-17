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Da Google 2 mln di dollari per formare universitari italiani su AI
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Da Google 2 mln di dollari per formare universitari italiani su AI

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By Redazione-web

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I primi atenei a inaugurare programma Roma Tre, Salerno e Sassari

Milano, 15 apr. (askanews) – Google investirà 2 milioni di dollari per formare almeno 13.000 studenti universitari italiani che stanno per entrare nel mondo del lavoro.Il colosso di Mountain View ha presentato infatti “AI Works for Italy”, un’iniziativa a lungo termine per diffondere le competenze digitali in Italia, nata dalla collaborazione di con l’organizzazione no-profit Inco che ha mappato le posizioni entry-level in cui vengono richieste competenze in ambito Ai.Da questa ricerca si è sviluppato il programma (NewFutures:AI), in partnership con la no-profit Chance, che offre agli studenti dell’ultimo anno di università risorse formative, gratis per gli atenei italiani. Fra i primi partecipanti le università di Roma Tre, Salerno e Sassari.Il programma prevede anche il finanziamento di nuovi corsi dedicati ai lavoratori sull’intelligenza artificiale.

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