da-google-2-mln-di-dollari-per-formare-universitari-italiani-su-ai

I primi atenei a inaugurare programma Roma Tre, Salerno e Sassari

Milano, 15 apr. (askanews) – Google investirà 2 milioni di dollari per formare almeno 13.000 studenti universitari italiani che stanno per entrare nel mondo del lavoro.Il colosso di Mountain View ha presentato infatti “AI Works for Italy”, un’iniziativa a lungo termine per diffondere le competenze digitali in Italia, nata dalla collaborazione di con l’organizzazione no-profit Inco che ha mappato le posizioni entry-level in cui vengono richieste competenze in ambito Ai.Da questa ricerca si è sviluppato il programma (NewFutures:AI), in partnership con la no-profit Chance, che offre agli studenti dell’ultimo anno di università risorse formative, gratis per gli atenei italiani. Fra i primi partecipanti le università di Roma Tre, Salerno e Sassari.Il programma prevede anche il finanziamento di nuovi corsi dedicati ai lavoratori sull’intelligenza artificiale.