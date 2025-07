da-hamas-“risposta-positiva”-alla-proposta-di-tregua-con-israele.-a-gaza-nuovi-raid-e-morti

ROMA – È di almeno 19 morti il bilancio dei nuovi raid israeliani avvenuti nella notte nella Striscia di Gaza. A riferirlo sono fonti mediche ad Al Jazeera. Tra le vittime almeno 7 persone sono state uccise in un attacco a delle tende che ospitavano sfollati nella zona di al-Mawasi. Altre 5 sono state colpite in una scuola di al-Shafi’i. Non si fermano gli attacchi nell’enclave palestinese nonostante Israele si sia detto disponibile a un cessate il fuoco di 60 giorni.

Nelle ultime ore Hamas ha confermato di aver dato “risposta positiva” alla proposta di tregua e dichiarato di essere pronto ad avviare la fase di negoziati in tempi brevi. In una nota, si legge, infatti, che Hamas ha “presentato una risposta positiva ai mediatori e il movimento è pienamente pronto ad avviare immediatamente un ciclo di negoziati riguardanti il ​​meccanismo per l’attuazione di questo quadro”. L’organizzazione militare avrebbe inviato alcune modifiche al piano presentato dall’inviato americano Steve Witkoff.

Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, il presidente Donald Trump ha commentato con soddisfazione i nuovi sviluppi, dicendosi fiducioso che un accordo possa arrivare già la prossima settimana.

