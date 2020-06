Domani scadenza per la prima rata Imu: nemmeno il coronavirus è riuscito a neutralizzare o anche solo spostare l’arrivo dell’imposta sugli immobili. Pressing per la proroga delle scadenze dei tributi in dl rilancio

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Da Imu a Irpef, a giugno il fisco pesa per oltre 40 miliardi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento