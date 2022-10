Da ‘inpiegato’ a presidente della Camera: si scatenano i social su Lorenzo Fontana

ROMA – Un errore ortografico di qualche anno fa non risparmia le critiche al neo eletto presidente della Camera, Lorenzo Fontana. In un documento della Camera dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018 il leghista aveva, infatti, scritto nella dichiarazione delle cariche ricoperte e delle funzioni svolte al momento dell’elezione ‘inpiegato’ con la n e non con la m com’è la versione corretta in italiano. E non una, ma ben due volte.

I social si sono scatenati in critiche, commenti e battute sulla nuova terza carica dello Stato che ha ben tre lauree.

Adesso mi aspetto che qualcuno chieda a Fontana se sia italiano.#PaolaEgonu #inpiegato — Marco Noel (@MarcoNoel19) October 16, 2022

A me non fa tanta impressione che sia Presidente della Camera, quanto che abbia tre lauree… pic.twitter.com/FwyUVd4XD8 — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) October 16, 2022

E poi vogliono gli esami di lingua italiana per gli immigrati

Daje a ride#iNpiegato #Fontana — Stefano (@SweetSk1996) October 16, 2022

Da #inpiegato a presidente della Camera il passo è breve.

Miracoli della politica!

Lorenzo #fontana

È pensare che ha pure 3 lauree, stessa università del trota? #lega pic.twitter.com/ewnzP1d9Wv — leonelallegro (@leonelallegro) October 16, 2022

