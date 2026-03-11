da-israele-attacchi-aerei-contro-presunti-obiettivi-di-hezbollah

Precedentemente annunciata un’ondata di attacchi su Beirut

Beirut, 11 mar. (askanews) – Le immagini diffuse dall’esercito israeliano ritraggono attacchi aerei contro presunti obiettivi di Hezbollah in varie zone del Libano. In queste ore Israele ha intensificato le operazioni, colpendo la periferia meridionale di Beirut – roccaforte del gruppo militante sciita Hezbollah, filo-iraniano, che opera sia come partito politico sia come forza armata – e il Libano meridionale. Questi raid hanno portato il numero di sfollati a quasi 760.000. L’esercito israeliano aveva precedentemente annunciato un’ondata di attacchi su Beirut, affermando che aveva come obiettivo “le infrastrutture di Hezbollah”.