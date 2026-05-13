mercoledì, 13 Maggio , 26

Iran, Tajani: “Nessuna nave italiana a Hormuz senza ok del Parlamento”

(Adnkronos) - "Tutti concordano sul fatto che un...

Avvelena la moglie con la candeggina nel caffè, arrestato un uomo a Pistoia

(Adnkronos) - Avrebbe tentato di avvelenare la moglie...

Eurovision, com’è andata la prima semifinale: dall’ovazione per Sal Da Vinci alla delusione per San Marino

(Adnkronos) - Delusione per San Marino, tensione per...

Amway Tracing Tool, la trasparenza sempre più a portata di mano

(Adnkronos) - Amway, l'azienda numero 1 al mondo...
HomeVideo NewsDa Jane Fonda a Peter Jackson, le star sul primo red carpet...
da-jane-fonda-a-peter-jackson,-le-star-sul-primo-red-carpet-di-cannes
Da Jane Fonda a Peter Jackson, le star sul primo red carpet di Cannes
Video News

Da Jane Fonda a Peter Jackson, le star sul primo red carpet di Cannes

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Al via la 79ma edizione festival del cinema francese

Milano, 13 mag. (askanews) – Le star del cinema hanno sfilato sul tappeto rosso alla cerimonia di apertura del Festival di Cannes, tra cui il regista Peter Jackson, e le atrrici jane Fonda e Gong Li.Si è aperta con un omaggio al cinema come “atto di resistenza” la 79esima edizione della rassegna al via sulla Croisette con 22 film in corsa per la Palma d’oro. Sul palco della cerimonia inaugurale, le attrici Jane Fonda e Gong Li hanno celebrato il cinema come arte capace di “trascendere culture e generazioni”.Tra i protagonisti della serata anche Peter Jackson, premiato con la Palma d’onore per la carriera. Il regista del Il Signore degli Anelli ha definito il riconoscimento “quasi miracoloso”.Alla vigilia delle prime proiezioni in concorso, spazio anche al dibattito sull’intelligenza artificiale nel cinema. “L’IA è qui, combatterla è una battaglia che perderemo”, ha detto l’attrice Demi Moore, membro della giuria guidata dal regista sudcoreano Park Chan-wook.

Previous article
Card sportive, Topps punta su Bellingham per la nuova collezione
Next article
Hormuz, Tajani: “Nessuna missione nel Golfo”. Crosetto: “Avviciniamo due cacciamine aspettando la pace”

POST RECENTI

Video News

Card sportive, Topps punta su Bellingham per la nuova collezione

Il calciatore protagonista dello spot per il lancio di una serie ChromeMilano, 13 mag. (askanews) - Il mercato del collezionismo continua a crescere e...
Video News

Hormuz, Crosetto: predisposto l’avvicinamento di due cacciamine

"Approccio funzionale" per velocizzare tempi di reazione Roma, 13 mag. (askanews) - Se si dessero le condizioni per una missione di pace nello stretto di...
Video News

Iran, Crosetto: nessuna missione a Hormuz senza vera tregua

Serve "cornice giuridica e un voto del Parlamento"Roma, 13 mag. (askanews) - "Non siamo qui oggi per chiedere di autorizzare una missione militare - che...
Video News

Iran, Tajani: nessuna nave a Hormuz senza autorizzazione Parlamento

"È necessario però non farsi trovare impreparati", dice ministroRoma, 13 mag. (askanews) - "Voglio ribadire ancora una volta che nessuna nave sarà impiegata a Hormuz...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.