Da Lamberto Giannini a Pierfrancesco Favino, i vincitori del Premio Carli

Evento al Teatro dell’Opera di Roma, nel trentennale della scomparsa dello statista

Roma, 6 mag. (askanews) – “Carli è stato un economista brillante e acuto, un illuminato servitore dello Stato e un uomo di grandissima cultura. Per me, anche un nonno amorevole”. Così Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli, ha introdotto la XIV edizione del Premio Guido Carli. L’evento si è tenuto ieri, 5 maggio 2023, al Teatro dell’Opera di Roma nel trentennale della scomparsa dello statista, che ricoprì, fra gli altri, l’incarico di Ministro del Tesoro e di Governatore della Banca d’Italia.

“Lungimiranza, pragmatismo, equilibrio furono la ‘cifra’ di questo grande italiano e grande europeo – ha sottolineato il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante il saluto istituzionale – uno statista e un servitore dello Stato dotato di fermezza, coscienza e ‘visione’”.

Commovente il ricordo di Guido Carli affidato al Presidente onorario della Fondazione, Gianni Letta, che si è affidato alle parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per sottolineare le capacità uniche dello statista a cui La Repubblica deve molto: “La lezione di Guido Carli rappresenta una bussola fondamentale per orientare il nostro Paese nella vicenda economica globale. Una eredità preziosa, di tutela dell’interesse del bene collettivo”.

Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR ha inviato un video saluto in cui ha sottolineato che questo prestigioso Premio “rappresenta una grande occasione per ricordare una figura di spessore, e per far sì che l’attualità del suo pensiero politico possa essere un punto di riferimento per le nuove generazioni”.

“Di Carli – ha evidenziato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio inviato a Romana Liuzzo – possiamo annoverare tantissimi aspetti e qualità, ma la sintesi da ricordare risiede nel metodo con cui quest’uomo si è fatto servitore Dello Stato, anche con spirito di sacrificio. Siamo tutti chiamati ad agire come lui, coniugando rigore e indipendenza di giudizio, ma ascoltando il richiamo verso i temi della giustizia sociale affinché nessuno sia lasciato indietro”.

La manifestazione si è aperta con la canzone “Supereroi” cantata da Mr Rain proprio per sottolineare l’esempio di valori da affidare ai giovani che costruiranno l’Italia di domani. Si sono tenute poi le premiazioni: Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice televisiva ha premiato il Direttore del Tg5, Clemente Mimun (Il premio è stato ritirato dal giornalista Giuseppe De Filippi); Ornella Barra, COO International Walgreens Boots Alliance ha premiato Lucia Aleotti, membro del CDA del gruppo Menarini; Giampiero Massolo, Presidente di ISPI e Mundys ha premiato Claudia Parzani, Presidente di Borsa Italiana; Stefano Lucchini, Direttore Relazioni Esterne Gruppo Intesa Sanpaolo ha premiato Mariella Enoc, Manager della Sanità; Vincenzo Boccia, Presidente della Luiss Guido Carli ha premiato Mario Moretti Polegato, Presidente del Gruppo Geox; Giovanni Malagò, Presidente del Coni ha premiato la campionessa Sofia Goggia; Fedele Confalonieri, Presidente di Mediaset ha premiato Antonio Ricci, padre di Striscia la Notizia; Antonio Patuelli, Presidente dell’ABI ha premiato Matteo Lunelli, CEO Lunelli Group; Francesco Starace, AD e Direttore generale di Enel ha premiato Alessandra Ricci, AD di SACE; Lavinia Biagiotti, Consigliere della Camera Nazionale della Moda Italiana ha premiato Francesca Bellettini, CEO della maison francese Yves Saint Laurent ; Luigi Ferraris, AD Ferrovie dello Stato Italiane ha premiato Ettore Prandini, Presidente Coldiretti; Stefano Sala, AD Publitalia ’80 ha premiato l’artista Roby Facchinetti; Urbano Cairo, Presidente di Cairo Communication e Rcs ha consegnato il Premio Cinema all’attore Pierfrancesco Favino; Claudio Descalzi, AD Eni ha premiato il Capo della Polizia, Lamberto Giannini.

L’immagine di Guido Carli è stata impressa sulle medaglie prodotte appositamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’evento, è stato condotto dalla giornalista Veronica Gentili e si è concluso sulle note della splendida canzone dei Pooh, “Pensiero”, cantata da Roby Facchinetti.

