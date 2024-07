da-lazza-alle-leggende-dello-sport-usa,-tanti-vip-al-concerto-di-travis-scott-a-milano

(Adnkronos) – Oltre settantamila persone e una lunga lista di vip – dai rapper italiani fino alle star dello sport Usa – per il concerto di Travis Scott all’Ippodromo La Maura di Milano, la tappa più grande del tour europeo della superstar statunitense.

Un palco imponente caratterizzato da rocce e statue, si estendeva sull’intera superficie del golden circle, mentre fiamme e giochi pirotecnici hanno illuminavano il cielo milanese. L’energia di Travis Scott ha talmente travolto i 73mila spettatori, che sui social qualcuno si è chiesto se a Milano ci fosse il terremoto. “Chi lo dice, non ha mai visto un concerto rock! Il terremoto c’è stato pure quando i Pink Floyd sono stati a Venezia, quando Vasco Rossi ha fatto Modena Park o quando Ligabue ha fatto Campovolo. I grandi eventi rock sono così”, racconta all’Adnkronos Max Giusti, che parla di “un concerto magnifico, perché Travis Scott è un performer straordinario”.

L’attore e conduttore romano ha assistito allo spettacolo “più che da fruitore ormai da genitore”, insieme al figlio di 13 anni e mezzo. “Lui ha cominciato a parlare inglese dall’asilo nido ed è completamente bilingue. Ha la fortuna di capire tutti i testi delle canzoni americane e ha cominciato ad ascoltare i primi pezzi di Travis Scott quando aveva 7 anni. Ieri cantava tutte le canzoni a memoria, saltando”. Infatti Max Giusti, per far vivere al figlio “la vera esperienza di un concerto rock”, ha deciso di portarlo “dentro la bolgia. Pantaloncini corti, maglietta, zainetto leggero e sudore, il concerto rock è bello viverlo così, altrimenti si va in discoteca”, osserva l’attore e conduttore.

Tanti i vip in tribuna: c’erano i rapper della scena italiana Tedua, Lazza e Rondodasosa, ma anche superstar internazionali, come l’ex pugile leggenda Floyd Mayweather e la stessa dell’Nba James Harden.

Il concerto all’Ippodromo La Maura è il terzo appuntamento di Travis Scott in Italia, dopo l’esibizione agli I-Days Milano Coca-Cola 2023 e il maxi-evento del Circo Massimo di Roma nell’agosto 2023, per un totale di oltre 200 mila biglietti venduti in un anno. Primo artista urban internazionale a riuscirci.