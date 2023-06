Da Levante a Paola e Chiara, il 9 giugno parte il Pride Village Virgo

Festival Lgbtq+ alla Fiera Padova, tre mesi di musica e cultura

Roma, 5 giu. (askanews) – Il 9 giugno alle 19.30 i cancelli della Fiera di Padova si aprono ufficialmente per dare il via al Pride Village Virgo, storico Festival LGBTQ+ italiano, giunto alla XVI edizione e che fino al 9 settembre, dal mercoledì al sabato, richiamerà nella città veneta un pubblico proveniente da tutta la Penisola. Tre mesi di musica, teatro, cultura, divertimento e promozione dei diritti civili che vedranno i due palchi del festival ospitare personalità del calibro di Levante, Paola e Chiara, Ornella Muti, Laura Morante, Anna Foglietta Ennio Marchetto, Eva Robin’s, Sandra Milo, Sophie and the Giants, Duncan James, Noemi, I Cugini di Campagna, Beatrice Quinta e Samuel, frontman dei Subsonica e dei Motel Connection.

‘Anche quest’anno il Pride Village Virgo segna l’inizio dell’estate: apriamo questa sedicesima edizione con la consapevolezza della grande aspettativa del pubblico che ogni anno popola e vive questo spazio – ha dichiarato Alessandro Zan, Fondatore del Pride Village Virgo – Dal 2008 infatti il Village è cresciuto di anno in anno, fino a diventare il più importante festival LGBTQIA+ d’Italia, un primato che ci riempie di orgoglio, ma anche di responsabilità. Sappiamo infatti che questo è certamente percepito come uno luogo di intrattenimento e spensieratezza, ma da sempre l’offerta culturale e di approfondimento politico ha reso il Pride un punto di riferimento per la difesa dei diritti di tutte le persone. Anche quest’anno dunque uniremo il divertimento con l’impegno, perché mai come ora si avverte il bisogno di tenere alta la bandiera delle battaglie di civiltà e uguaglianza’.

‘Quasi non riesco a contare gli anni in cui tutto questo ebbe inizio: estate dopo estate, si ripete, rinnovata, la magia di questa bella manifestazione dove la gioia impressa sul volto del pubblico ripaga in pochi secondi di tutti gli sforzi profusi per trasformare i luoghi ‘nudi’ messi a disposizione dalla Fiera di Padova in una casa accogliente per tutti. – ha raccontato Federico Illesi della Direzione del Pride Village Virgo – Perché questo è il Village: uno spazio polivalente in cui la promozione dei diritti civili, l’intrattenimento, la cultura e il divertimento vanno di pari passo. Negli anni, il nostro Festival è diventato un vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale: la cura degli allestimenti e la scelta degli ospiti ci ha permesso di incontrare realtà imprenditoriali, come Virgo, sensibili a queste tematiche per collaborare proficuamente insieme’.

‘Siamo particolarmente orgogliosi, quest’anno della partnership tra Virgo e il Pride Village, il più grande festival LGBTQIA+ italiano. – ha dichiarato Altair D’Arcangelo, Fondatore di Virgo – Da sedici anni, questa kermesse è non solo un punto di riferimento per la cultura e il divertimento della Penisola, ma anche, e soprattutto, un prezioso spazio di presidio e promozione per il diritti civili. Virgo, attraverso i propri marchi – Onova, Megawatt, Segway, Virgo Milano, Suomy, Eau De Milano, Paolorossi – si è sempre fatta promotrice di eventi e progetti di grande valore, volti a sensibilizzare sempre più la società su temi di estremo interesse collettivo. Racchiusi in questa Title Sponsorship ritroviamo, quindi, tutti i valori rappresentati da Virgo, che da sempre punta a dar vita ad un sistema di connessioni, rapporti e risorse che ruotano intorno alla comunità LGBTQIA+’.

Per far decollare la XVI edizione, il Pride Village Virgo ha voluto invitare come madrina d’eccezione la cantautrice e scrittrice Levante. Sempre di due artiste straordinarie è la sigla scelta quest’anno dal Festival per dare il via ufficiale alle proprie serate: ‘Mare Caos’ di Paola & Chiara, hit estiva senza tempo.

All’apertura dei cancelli i ‘Villeggianti’ troveranno ad attenderli venerdì 9 giugno l’Aperiradio, momento di infotaiment condotto da Giusva e Lorenzo Bosio, Direttore artistico del Pride Village Virgo, che alternerà successi musicali con notizie dal mondo dell’attualità e del gossip.

Spazio quindi alla musica con gli Eiffel65 coinvolti in un dj set unico con i loro più grandi successi: da “Blue”, “Too Much of Heaven”, “Move your body” e tutti quei brani che li hanno resi protagonisti indiscussi della dance. A far ballare il pubblico fino al mattino ci penseranno anche i The Cube Guys, un progetto discografico nato nel 2005 da due dei più importanti produttori in Italia: Roberto Intrallazzi e Luca Provera.

Una festa che proseguirà anche sabato 10 giugno, tra letteratura e musica. Nel prime time il Pride Village Virgo ospiterà Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli in occasione della recentissima uscita per Cairo del libro a quattro mani “Gli altri litigano per gelosia. Noi per gatti, fiori, foto e ristoranti”, in cui dimostrano come si possa essere perfettamente allineati e in armonia su temi seri e problematiche importanti, per poi riempirsi di mazzate – metaforicamente, beninteso – su argomenti improbabili e situazioni nate spesso da azioni mal calcolate, anche se partorite con fini amorevoli. Giovanni Brugnoli, inoltre, presenterà il suo romanzo d’esordio ‘Io, Broccolo’, storia di una generazione che deve fare i conti con il cambiamento climatico, i social e le proprie paure esistenziali. La serata si concluderà in pista con la disco targata Andrea Zelletta, personaggio poliedrico che nella sua carriera alterna la sua professione di modello per Dolce & Gabbana e Armani e la partecipazione a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip, con quella di Dj e producer di brani di successo.

Nei tre mesi del Pride Village Virgo il pubblico troverà ogni sera un programma diverso, con protagonisti del mondo dello spettacolo, della letteratura, dell’intrattenimento e della televisione, che quest’anno hanno scelto il Pride Village Virgo come palcoscenico per esibirsi, raccontarsi e far conoscere al pubblico le loro nuove produzioni.

‘Vogliamo che il Pride Village Virgo diventi una cassa di risonanza per tutte forme di spettacolo, cultura e intrattenimento che siano grado di lanciare un messaggio di libertà ed inclusione, così come solo l’arte, con il suo potere, sa fare – ha raccontato il Direttore Artistico Lorenzo Bosio – Quest’anno la programmazione sarà particolarmente ricca per abbracciare i desideri continua a leggere sul sito di riferimento