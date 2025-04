da-lino-banfi-a-whoopi-goldberg:-i-messaggi-di-cordoglio-dei-vip-per-papa-francesco

Foto da Instagram

ROMA – La morte di Papa Francesco, alle 7.35 del giorno di Pasquetta, ha lasciato senza parole i fedeli di tutto il mondo. Sui social è un rincorrersi di messaggi di vicinanza al pontefice, amato per la sua semplicità e il suo approccio agli ultimi della Terra. A esprimere cordoglio, in queste prime 24 ore, sono stati anche tanti personaggi famosi.

“Era una amicizia che stava crescendo sempre di più. Mi sento come se fosse scomparso un mio familiare. Riposa in pace”, ha scritto Lino Banfi pubblicando uno scatto che lo vede vicino a Bergoglio. Come lui, però, sono tanti i vip che hanno lasciato qualche parola per il Santo Padre. Da Luciano Ligabue ad Antonella Clerici, passando per Gianni Morandi e Mara Venier. E ancora Amadeus, Emma Marrone, Eva Longoria, Laura Pausini. Chiara Ferragni, Achille Lauro, Donatella Versace, Georgina Rodriguez e Belen Rodriguez hanno dedicato una storia al Papa. “Per molto tempo è stato il più vicino a ricordare l’amore di Cristo che avvolgeva credenti e non credenti. Si sentiva più come Papa Giovanni 23 che ha reso reale la fede. Naviga su Papa Frances con il tuo amore per l’umanità e la tua risata”. ha scritto Whoopi Goldberg.

Ecco le frasi e gli scatti pubblicati.

