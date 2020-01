Da Lipsia: “Demme il calciatore che ogni allenatore sogna. E’ un leader, qui lo amano tutti”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefan Krause, corrispondente da Lipsia: “Con Diego Demme, il Napoli prende un calciatore che lavora duro dentro e fuori dal campo. E’ il calciatore che ogni allenatore sogna, uno estremamente affidabile, che sa esattamente cosa fare. E poi è uno che corre tanto, 12-13 chilometri di media a partita. Fa tanto lavoro sporco e che lascia brillare le altre stelle della squadra in campo. E’ una macchina da passaggi, tutti a Lipsia lo amano per la sua etica del lavoro, dentro e fuori dal campo. E’ uno che sa essere anche un leader, uno aggressivo, quando la temperatura del match comincia ad alzarsi”.

Demme al Napoli

Il calciatore ha svolto questa mattina le visite mediche con il Napoli, a Villa Stuart. E’ pronto adesso per firmare il contratto che lo legherà agli azzurri e poi raggiungerà il resto della squadra al Centro Tecnico di Castel Volturno. Probabilmente non sarà da subito a disposizione per Lazio-Napoli, come spiega il giornalista Krause: “Adesso ha un piccolo infortunio rimediato nell’allenamento di martedì. Un affaticamento muscolare agli addominali, niente di grave, ma forse avrà bisogno di 5/6 giorni per recuperare e non potrà cominciare ad allenarsi regolarmente già a partire da domani.”

