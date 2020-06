“Da lunedì la Grecia ‘riapre’ ai vacanzieri”, dice il premier

Dall’emblematica isola di Santorini, il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha annunciato che da lunedì la Grecia potrà “accogliere i turisti” in modo sicuro dopo l’emergenza coronavirus, sottolineando che l’impatto della pandemia sul turismo greco sarà “significativo”. “Il turismo greco è tornato“, ha detto due giorni prima della riapertura della stagione turistica e subito prima del celebre tramonto sulla caldera di una delle isole piu’ gettonate della Grecia.

“Tutto è pronto”, ha insistito Mitsotakis. E ha aggiunto: “Le regole di un adeguato distanziamento sociale” sono in atto per il ritorno dei turisti in Grecia da una trentina di Paesi via cielo,

