NAPOLI – A ricevere la prima cittadinanza italiana conferita dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è stata Sabrina Jovanovic, ragazza classe 2003 di origini serbe e residente al campo rom di via Cupa Perillo. Ad accompagnarla nella Sala giunta di Palazzo San Giacomo i familiari e Padre Eraldo Cacchione che segue la comunità rom di Scampia nel percorso di partecipazione al processo di trasformazione urbana e sociale dell’intera zona messo in campo da Comune, Città metropolitana, Municipalità e Prefettura.”Con questa iniziativa dal forte valore simbolico di conferire la cittadinanza italiana ad una ragazza serba residente a Napoli, soprattutto in queste ore drammatiche a livello internazionale per la guerra scoppiata in Ucraina, la nostra città – spiega Manfredi – conferma di essere un luogo che favorisce concretamente integrazione ed accoglienza: sul fronte dell’inclusione sociale siamo e saremo sempre in prima linea”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Da Manfredi cittadinanza italiana a 19enne serba residente in un campo rom proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento